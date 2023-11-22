11:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Врачи, логисты и рабочие. Какие вакансии в дефиците в Иркутской области
Средняя зарплата в Иркутской области составила 69587 рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
До Нового года месяц. Самое время подзаработать. Тем более, в Иркутской области как раз вырос на сборщиков и комплектовщиков товаров. Вполне логично, ведь все скоро начнут запасаться подарками и продуктами к праздничному столу. Сколько денег обещают? По данным hh.ru, за месяц можно получить от 40 до 70 тысяч, при этом особых требований к кандидатам нет, разве что внимательность, ответственность и знание специфики конкретного склада.
Но что, если нужна не просто временная вакансия, а хочется поменять жизнь кардинально? Разбираемся, какие профессии в дефиците и где готовы больше платить.
В цене — врачи, логисты и рабочие
Аналитики все той же платформы по поиску работы подсчитали, что в октябре, например, средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 54 321 рубль. Но некоторым сулят в разы больше.
Так, в топе традиционно оказались специалисты из сферы добычи сырья с доходом около 124,6 тысячи рублей в месяц. Недалеко ушли и представители отрасли сельского хозяйства — 121,5 тысячи рублей. Также в лидерах строители, представители менеджмента и производственники. Все они могут смело рассчитывать на 90 тысяч и больше! Неплохую прибыль обещают в логистике, инвестициях, автомобильном бизнесе, информационных технологиях и закупках.
А вот, напротив, в аутсайдерах оказались такие направления как «Безопасность», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Юристы». В Приангарье им готовы платить не более 37 тысяч в месяц.
— Сфера туризма просела еще в пандемию и до сих пор не восстановилась, не все могут позволить себе путешествия. А юристы иногда уходят в более узкий сегмент — в борьбу с коллекторством, работу с банкротством, — поясняет КП-Иркутск руководитель кадрового-консалтинговой компании Анна Баженова. — Отмечу, что всегда нужны рабочие. Интересная ситуация и с логистикой. Многие поставщики ушли с российского рынка, поэтому приходится усиленно искать товары на замену. Тех специалистов, кто умеет делать это эффективно, стараются удержать на месте, стимулируя повышением зарплаты. Разбег большой — от 50 до 110 тысяч в месяц.
Самый острый дефицит, по данным аналитиков, среди врачей, а также токарей и дворников. Непросто и с поиском автомойщиков, монтажников, автомехаников, прорабов и машинистов. Кроме того, ищут желающих поработать HR-специалистами, маркетологами, менеджерами по продажам.
Аппетиты растут
Жители Приангарья стали смелее заявлять о зарплатных ожиданиях. Допустим, те же специалисты в сферах добычи сырья, сельского хозяйства, инвестиций, высшего и среднего менеджмента рассчитывают не меньше, чем на 80 тысяч в месяц.
— Работодатели готовы поощрять опытных сотрудников. Все понимают, что жить на доход ниже 50 тысяч уже сложновато. Другой вопрос, что профессионализм кадров не всегда соответствует их требованиям, — продолжает Анна Баженова. — Новички, только окончившие вузы, сразу же хотят такое вознаграждение за труд. Однако едва ли кто-то будет платить просто за наличие диплома — нужны навыки.