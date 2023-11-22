Главное
Спецоперация на Украине
11:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Люк Бессон прилетит в Сочи

СОЧИ, 22 ноября, ФедералПресс. Французский режиссер Люк Бессон посетит Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. Информацию подтвердил программный директор фестиваля.

«Одним из иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи станет французский режиссер Люк Бессон», — сообщают организаторы фестиваля.

Мероприятие пройдет в Сириусе с первого по седьмое марта 2024 года. Спикеры выступят перед участниками фестиваля.

Ранее «ФедералПресс» писал, что движение морского транспорта в Севастополе приостановлено.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Коровы застряли на южноуральской дороге после ледяного дождя
Режиссер из Екатеринбурга пожаловался Путину на городской транспорт
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
кино