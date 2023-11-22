11:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
Люк Бессон прилетит в Сочи
СОЧИ, 22 ноября, ФедералПресс. Французский режиссер Люк Бессон посетит Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. Информацию подтвердил программный директор фестиваля.
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«Одним из иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи станет французский режиссер Люк Бессон», — сообщают организаторы фестиваля.
Мероприятие пройдет в Сириусе с первого по седьмое марта 2024 года. Спикеры выступят перед участниками фестиваля.
Ранее «ФедералПресс» писал, что движение морского транспорта в Севастополе приостановлено.