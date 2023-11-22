10:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Минтрансе Хабаровского края объяснили ситуацию с мухенским автобусом
Пока жителям посёлков Оборской ветки в Хабаровск придётся ездить с пересадкой.
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В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края прокомментировали ситуацию с автобусным сообщением отдалённых посёлков района имени Лазо с краевой столицей. Сейчас они связаны регулярным автобусным рейсом № 292 Мухен — Сита — Хабаровск. Как сообщили местные жители корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», работавший на этом маршруте перевозчик ИП Ушакова известила пассажиров и местные власти о том, что с 1 декабря прекращает работу по этому направлению.
— В связи с отказом автотранспортного предприятия от перевозок министерство транспорта и дорожного хозяйства края провело два открытых конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 292 «г. Хабаровск — п. Сита — п. Мухен», по результатам которых не поступило ни одной заявки на участие. Минтрансом края совместно с администрацией района имени Лазо продолжается поиск потенциального перевозчика на данный маршрут, — говорится в ответе на запрос нашего издания Минтранса Хабаровского края.
Перевозчик объясняет свой отказ от выполнения рейсов между Мухеном и Хабаровском нерентабельностью. Практически вся Оборская трасса представляет из себя грунтовку. Автобусы марки ПАЗ часто ломаются.
В региональном Минтрансе признали, что на время поиска нового перевозчика жители сёл Оборской ветки смогут добраться до краевой столицы с пересадкой Переяславке. Из Мухена в райцентр ходит муниципальный автобус № 269. Оттуда до Хабаровска можно доехать на межмуниципальном автобусе № 203а Хабаровск — Переяславка или межрегиональными маршрутами № 297, 707.