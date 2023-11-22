Три Героя России дали в Уфе урок ветеранам СВО из Башкирии

Алексей Романов напомнил пословицу «В одиночку не одолеешь и кочку, а артельно — и через гору впору». Он подчеркнул, что вовлечение ветеранов СВО в адаптивный спорт станет началом большой значимой работы с военнослужащими, вернувшимися домой, которым предстоит путь преодоления боли и социализации.
«Участие в спортивных мероприятиях даст вам новые возможности для вашего дальнейшего становления. Вы на Кубке встретитесь с теми, кто прошёл Афганистан и Северный Кавказ и нашел в себе силы превозмочь себя и продолжил борьбу на спортивных ристалищах. Желаю главного — победите себя», — сказал Алексей Романов.
Напомним, сегодня в Уфе идёт второй день соревнований «Кубка Защитников Отечества». В них принимают участие команды ветеранов СВО из Приволжского и Уральского федеральных округов. Спортсмены разыграют медали в шести видах спорта — волейбол сидя, пулевая стрельба, армрестлинг, стрельба из лука, пауэрлифтинг (жим лежа), настольный теннис, сообщало информагентство «Башинформ».
Один из членов сборной Башкирии Артур Галимов, служивший по контракту в зоне СВО, приобрёл на передовой такие качества, как точность, концентрация и внимательность, которые он демонстрирует в состязаниях по пулевой стрельбе и настольному теннису. О нём можно прочитать в материале по этой ссылке.
Президент Паралимпийского комитета России, заслуженный тренер Павел Рожков отметил, что участие в СВО требует от мужчин проявления мужества, стойкости, терпения, которые они теперь показывают в Уфе на площадках Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой.
«Вся Россия благодарна и признательна участникам специальной военной операции за их бесценный вклад в защиту нашей Родины, — сказал Павел Рожков. — Участие в СВО требует проявления мужества, стойкости, терпения. Уверен, что эти качества помогут нашим ветеранам проявить себя в спорте и показать высокие результаты. Особые слова благодарности Башкортостану и Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову. Мы встречались с ним недавно на заседании Совета при Главе РБ, где была определена работа по привлечению ветеранов СВО в паралимпийское движение, подписано соглашение, которое включало и вопросы оздоровления, реабилитации и адаптации участников спецоперации. В республике в этом плане проводится огромная работа».