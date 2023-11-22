11:37 (мск), источник: Время
Схему подхода к поездам изменили на вокзале в Дзержинске
Это сделано в целях обеспечения безопасности.
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Схему прохода пассажиров к поездам поменяли на железнодорожном вокзале в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
В целях обеспечения транспортной безопасности ведутся работы по установке ограждения. Проход к пассажирским платформам № 1, 2 и 3, а также выход в город теперь осуществляются только через центральный вход со стороны Привокзальной площади.
Пассажирам будет необходимо проходить досмотр.
Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции в Дзержинске.