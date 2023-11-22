Главное
Спецоперация на Украине
11:37 (мск), источник: Время

Схему подхода к поездам изменили на вокзале в Дзержинске

Это сделано в целях обеспечения безопасности.

Источник: Время

Схему прохода пассажиров к поездам поменяли на железнодорожном вокзале в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

В целях обеспечения транспортной безопасности ведутся работы по установке ограждения. Проход к пассажирским платформам № 1, 2 и 3, а также выход в город теперь осуществляются только через центральный вход со стороны Привокзальной площади.

Пассажирам будет необходимо проходить досмотр.

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции в Дзержинске.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Схему подхода к поездам изменили на вокзале в Дзержинске
Нижегородская мэрия прокомментировала изменение распорядка в школах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта