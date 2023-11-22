11:35 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже раскритиковали дешевый настил Петровской набережной
В мэрии же уверены, что он более устойчив к износу, чем естественный деревянный.
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В Сети развернулась дискуссия между авторами проекта обновления Петровской набережной — компанией «ПГС-проект» и представителями городской администрации.
Разработчики проекта обратили внимание, что вместо половой доски из лиственницы и бесшовного резинового покрытия на пандусах на первой очереди набережной положили дешевый древесно-полимерный композит сомнительного цвета, по которому скользко ходить. А по пандусу, уверены разработчики, и вовсе можно кататься как с горки. В «ПГС-проект» убеждены, что такое покрытие не выдержит зимы, и весной его придётся менять, хорошо если не полностью. Такое положение дел, говорят разработчики, стало возможным, потому что авторский надзор с их стороны не заложили в смету.
В мэрии на это ответили, что в процессе корректировки проектной документации была предусмотрена замена покрытия настила и отделки вертикальных поверхностей причалов и смотровой площадки на покрытие из ДПК (древесно-полимерного композита) взамен лиственницы. И добавили, ч то первая очередь задумывалась как транзитная территория, чем и обусловлен подбор более износостойких материалов. На второй очереди, где сохраняется естественный ландшафт, обещают положить натуральную лиственницу.
Также в Сети возник вопрос о состоянии кустарников на первой очереди Петровской набережной. Они стоят близко от дороги, и после уборки на них отгружают кучи снега.
В мэрии сообщили, что кустарники находятся на гарантии подрядной организации, которая завершает работы на первой очереди. И утверждают, что они размещены в единственно возможных местах — там, где нет коммуникаций. Управе района в зимний период поставили задачу проявить особое внимание при уборке снега с дороги, чтобы не повредить зеленые насаждения. Весной сотрудники МБУ «Зеленхоз» проведут уходные работы за растениями.
Кроме того, в мэрии рассказали, что на первой очереди Петровской набережной установили детский памп-трек. Он предназначен для ребятишек с двух лет. Профессиональный памп-трек и скейт-парк появятся на второй очереди набережной.