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10:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский депутат предложил отменить ковидные ограничения

По словам политика, сейчас жители региона их практических не соблюдают.

Источник: РИА "Новости"

Депутат горсовета Красноярска Иван Петров предложил отменить в Красноярском крае коронавирусные ограничения. Такое предложение политики высказал в своих соцсетях.

По мнению депутата, ограничительные меры следует признать утратившими силу, потому что жители края не воспринимают их серьёзность. Политик добавил, что это может стать причиной формирования в обществе правового нигилизма.

«С возникновением новой эпидемиологической угрозы жителям Красноярского края будет сложнее объяснить, почему сейчас важнее прислушиваться к рекомендациям органов власти, а до этого уже долгое время ограничения можно было не соблюдать», — пишет депутат.

Отметим, что в Красноярском крае за последнюю неделю коронавирус выявили у 844 жителей региона, из которых 229 — госпитализировали.

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