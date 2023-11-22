10:56 (мск), источник: АиФ Красноярск
Красноярский депутат предложил отменить ковидные ограничения
По словам политика, сейчас жители региона их практических не соблюдают.
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Депутат горсовета Красноярска Иван Петров предложил отменить в Красноярском крае коронавирусные ограничения. Такое предложение политики высказал в своих соцсетях.
По мнению депутата, ограничительные меры следует признать утратившими силу, потому что жители края не воспринимают их серьёзность. Политик добавил, что это может стать причиной формирования в обществе правового нигилизма.
«С возникновением новой эпидемиологической угрозы жителям Красноярского края будет сложнее объяснить, почему сейчас важнее прислушиваться к рекомендациям органов власти, а до этого уже долгое время ограничения можно было не соблюдать», — пишет депутат.
Отметим, что в Красноярском крае за последнюю неделю коронавирус выявили у 844 жителей региона, из которых 229 — госпитализировали.