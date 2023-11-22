11:24 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Электробус «МиНиН» презентовали в Нижнем Новгороде
Губернатор Никитин назвал его лучшим продуктом на рынке.
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В Нижнем Новгороде 22 ноября презентовали электробус «МиНиН», который производится на российско-белорусском предприятии в Ворсме. Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оставили свои пожелания на образце нового вида транспорта.
«Это первый образец, но по своим характеристикам это лучший продукт на рынке».
Электробус, созданный на основе разработки «Белкоммунмаша», рассчитан на 75 пассажиров. Скорость достигает 75 км/ч, при этом на одном заряде он может проехать до 250 км. Зарядка занимает около 5 часов.
В Нижегородской области выпущено уже три электробуса. Напомним, они должны частично заменить троллейбусы в Нижнем Новгороде.