11:23 (мск), источник: АиФ Самара
Самару снова накроет снежная метель
Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Самаре 22 ноября снова будет сильная снежная метель, об этом сообщает ФГБУ «Приволжского УГМС». Днем в областной столице ожидается переменная облачность, однако, столбик термометра опустится до минуса восьми градусов. Также днем начнется снегопад, который в последствии перейдет в метель.
Отметим, что ветер поднимется до двадцати метров в секунду.
23 ноября в Самаре также ожидается температура до минуса двенадцати градусов. Несмотря на то, что непогода сохранится — ветер утихнет и составляет двенадцать метров в секунду.
Напомним, что из-за непогоды в Самаре подскочили цены на такси, а также время ожидания подачи машины.