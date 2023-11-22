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11:23 (мск), источник: АиФ Самара

Самару снова накроет снежная метель

Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

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Источник: Аргументы и факты

В Самаре 22 ноября снова будет сильная снежная метель, об этом сообщает ФГБУ «Приволжского УГМС». Днем в областной столице ожидается переменная облачность, однако, столбик термометра опустится до минуса восьми градусов. Также днем начнется снегопад, который в последствии перейдет в метель.

Отметим, что ветер поднимется до двадцати метров в секунду.

23 ноября в Самаре также ожидается температура до минуса двенадцати градусов. Несмотря на то, что непогода сохранится — ветер утихнет и составляет двенадцать метров в секунду.

Напомним, что из-за непогоды в Самаре подскочили цены на такси, а также время ожидания подачи машины.

Во время загрузки произошла ошибка.
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