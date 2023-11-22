11:35 (мск), источник: dostup1.ru
Федеральные трассы на Урале закрыли после ледяного дождя
Запрет на движение будет действовать ориентировочно до 18 часов.
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Федеральные дороги в Челябинской области закрыли из-за ледяного дождя и образовавшейся затем гололедицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями 22 ноября ориентировочно до 18.00 вводится временное ограничение движения транспорта», — прокомментировали в Упрдор «Южный Урал».
Там добавили, что закрыта трасса М-5 «Урал (с 1548 по 1871 километр), Подъезд к Екатеринбургу (с 11 по 130 км), а также А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном (с 16 по 146 км), Р-254 “Иртыш” Челябинск — Новосибирск (с 12 по 465 км, а также с 00 по 91 км дороги Подъезд к Тюмени), Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (со 125 по 356 км).
«Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — говорится в комментарии.
Добавим, что запрет на движение касается пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута и времени в пути.