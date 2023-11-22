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11:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В минприроды прокомментировали слухи о вырубке деревьев в Янтарном

Утверждается, что пилить березы не собираются.

В минприроды Калининградской области прокомментировали слухи о том, что в Янтарном на улице Советской намечена вырубка деревьев, поэтом стволы помечены краской.

«Действительно, деревья пронумерованы, но никаких работ по их спилу или обрезке не проводится. Кроме того, для вырубки насаждения помечаются красной краской, в этом случае отметки обозначены зеленым цветом. Администрация Янтарного также порубочные билеты на эти деревья не выдавала, за документами к ней не обращались», — говорится в сообщении минприроды в телеграм-канале.

Отмечается, что деревья на улице Советской помечены для обследования, а вырубка не планируется.

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