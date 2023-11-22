11:11 (мск), источник: Don24.ru
Над Землей началась магнитная буря
Ростовская область, 22 ноября 2023. DON24.RU. Магнитная буря началась над Землей. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)», — пишет источник.
По данным портала, рано утром началось возбуждение магнитосферы планеты, через три часа явление усилилось до магнитной бури. Сегодня на Солнце уже произошли четыре слабые вспышки.
Как отмечают эксперты, магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Возмущение магнитосферы Земли сказывается на артериальном давлении — оно может подняться или сильно снизиться. Также в период магнитных бурь люди чаще страдают от мигреней, бессонницы и тахикардии.
Сильные магнитные бури способны повлиять на радиосвязь и работу систем навигации, вызвать перебои в работе электроприборов.