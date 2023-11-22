12:19 (мск), источник: Комсомольская правда
«Я больше так не буду»: сжегший паспорт РФ певец Шарлот из Самары попросил прощения
Сжегший паспорт РФ самарский певец Шарлот принес извинения.
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В среду, 22 ноября 2023 года, скандальный певец Эдуард Шарлот из Самары вернулся в Россию и был встречен в аэропорту Санкт-Петербурга сотрудниками полиции. Позже директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале видео с извинениями Шарлота.
— Меня доставили в отдел из-за осечки в понимании происходящего. Я сжег паспорт Российской Федерации. Сделал это, потому что был ошибочно помешан на ложной информации. Раскаиваюсь в содеянном, простите. Я больше так не буду, — сказал самарский певец.
Как сообщает «КП Санкт-Петербург», после приземления Эдуарда Шарлота в аэропорту Пулково сразу сковали наручниками и доставили в отдел полиции. Его хотят привлечь к административной ответственности по статьям об умышленной порче документа, мелкому хулиганству и дискредитации армии.
Ранее Шарлот, сжегший паспорт и уехавший за границу, решил вернуться обратно на Родину и попросил у поклонников денег на билет. Певец оставил в своих соцсетях номер карты для перевода денег, а позже сообщил об удачной покупке билета в Россию.
Действиям самарского певца решили дать правовую оценку. Для этого российская лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет и МВД России. Как сообщает организация, Шарлот публично дискредитировал российскую армию и оскорбил чувства верующих.
Напомним, Шарлот три раза за полтора года сообщал о своей смерти. А после выходил на связь в день своих «похорон» и выпускал новую песню. А 26 июня Эдуард опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином РФ. В ноябре 2023 года певец из Самары Шарлот вызвал Шамана на творческую и музыкальную «дуэль».