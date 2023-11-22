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11:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии вновь ожидается ненастная погода: метель, ураганный ветер, гололед

По данным пресс-службы МЧС по Башкортостану, в республике прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 0 м/с 94% 753 мм рт. ст. +13°
Источник: Башинформ

Так, 23 ноября ночью местами ожидается гололёд, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица, порывы ветра до 15−20 м/с.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода. Мокрый снег, переходящий в снег, в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, местами порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем −6,-11.

На автодорогах ухудшение видимости в снеге, метели до 500−1000 м.

Как информировал «Башинформ», жителей республики в ближайшие три дня ожидают «температурные качели».

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