11:25 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии вновь ожидается ненастная погода: метель, ураганный ветер, гололед
По данным пресс-службы МЧС по Башкортостану, в республике прогнозируются неблагоприятные погодные условия.
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Так, 23 ноября ночью местами ожидается гололёд, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица, порывы ветра до 15−20 м/с.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода. Мокрый снег, переходящий в снег, в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, местами порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем −6,-11.
На автодорогах ухудшение видимости в снеге, метели до 500−1000 м.
Как информировал «Башинформ», жителей республики в ближайшие три дня ожидают «температурные качели».