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11:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Амана Тулеева похоронили на Центральном кладбище Кемерова

Его место расположено рядом с младшим сыном.

Бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева похоронили на Центральном кладбище № 1 в Кемерове рядом с его младшим сыном Андреем. На обряд погребения пустили только самых близких.

Известно, что тело экс-главы региона доставили на лафете. Во время похорон оркестр сыграл гимн Кузбасса.

Журналистов во время погребения не пустили к гробу, только друзья и родственники смогли в последний раз попрощаться с Аманом Тулеевым.

Ранее мы сообщали, что в Знаменском кафедральном соборе состоялось отпевание государственного деятеля.

Подробную текстовую трансляцию с похорон мы ведём в нашем Telegram-канале, следите за новостями.

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