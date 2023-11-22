11:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Амана Тулеева похоронили на Центральном кладбище Кемерова
Его место расположено рядом с младшим сыном.
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Бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева похоронили на Центральном кладбище № 1 в Кемерове рядом с его младшим сыном Андреем. На обряд погребения пустили только самых близких.
Известно, что тело экс-главы региона доставили на лафете. Во время похорон оркестр сыграл гимн Кузбасса.
Журналистов во время погребения не пустили к гробу, только друзья и родственники смогли в последний раз попрощаться с Аманом Тулеевым.
Ранее мы сообщали, что в Знаменском кафедральном соборе состоялось отпевание государственного деятеля.
Подробную текстовую трансляцию с похорон мы ведём в нашем Telegram-канале, следите за новостями.