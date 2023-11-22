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Спецоперация на Украине
14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

«Давайте перестанем травить и врать»: Иван Ургант честно ответил на обвинения в дискредитации армии

Иван Ургант опроверг причастность к фейковому аккаунту с дискредитацией армии.

Шоумен Иван Ургант иронично высказался об очередном обвинении в опубликовании поста с горящим российским БТР в телеграмм-канале «Вечернего Урганта». Шокирующие кадры появились там в марте 2022 года. Ведущий уже несколько раз рассказывал, что канал создал неизвестный, и это фейк. Ургант не причастен к постам, которые там появляются. Но журналисты до сих пор одолевают шоумена с вопросами о ситуации. Иван настолько зол, что написал гневный, но шуточный пост.

— Свой первый пост в телеграм я написал только 5 мая 2022 года и в нем как раз собственно сообщил для невнимательных: «Ничего не публиковал». Давайте разберем эту фразу. Учебник «Толкования и скрытые смыслы фраз русского языка для учащихся вечерних школ» говорит нам следующее: словосочетание «ничего не публиковал» означает что, (цитата) «…отсутствие у человека телеграм-канала, исключает всякую возможность опубликовать в нем пост на любую тематику…», — написал Ургант.

Он также рассказал, что несколько раз обращался в службу поддержки Телеграмма. Но там лишь удалили пост с БТР, а сам канал оставили. Он до сих пор на просторах Сети, и найти его не сложно.

— Люди добрые! Святые угодники! Я никогда не писал и не выкладывал этого! Так давайте же примем это как данность. Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать!

заявил Ургант

В своем посте он так же высмеял журналистов, которые неустанно продолжают заваливать его вопросами о случившемся, не поверив, что Ургант не выкладывал кадры из зоны спецоперации.

Напомним, на данный момент шоумен больше не ведет юмористическую программу, которую сейчас и вовсе не показывают. Телеведущий отказался от шуток на ТВ и редко появляется на публике, но недавно принял участие в съемках фильма.

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