15:37 (мск), источник: Комсомольская правда
В Омске начали украшать улицы к Новому году
Главную городскую елку откроют 28 декабря.
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В Омске начали подготовку к Новому году: украшают улицы и фасады зданий. На Спартаковской установили традиционный елочный шар-ворота. Фонтан напротив мэрии украсили светодиодной подсветкой.
Вскоре на главных магистралях развесят гирлянды, елочные украшения, расставят деревянные фигурки.
Напомним, что вплоть до 27 ноября горадминистрация принимает заявки от подрядчиков на установку новогодних фигурок в сквере имени Дзержинского.
Главную елку в этом году откроют 28 декабря на территории Омской крепости. Торжественное мероприятие намечено на 17:00. Из года в год место дислокации меняется — от Зеленого острова до площади у Цирка. При этом само дерево уже давно не зеленое, это современная световая конструкция, которая была закуплена четыре года назад.