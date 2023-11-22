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12:34 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Календарь православных праздников на 2024 год

В какие дни в 2024 году православные верующие отметят религиозные праздники, а также даты постов смотрите в инфографике Sputnik.

Источник: Sputnik.by

В православном календаре существует два круга событий: неподвижный — в нем дни православных праздников те, которые установлены в церковных книгах, и Пасхальный — здесь праздники привязаны к Пасхе.

Пасха — это самый главный церковный праздник у православных, каждый год его дата меняется. В 2024 году Пасха приходится на воскресенье 5 мая. Празднику предшествует Великий пост, который длится больше месяца.

В инфографике Sputnik вы найдете даты всех церковных праздников, а также те дни, на которые приходятся посты в 2024 году.

Источник: sputnik.by
Источник: sputnik.by
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