12:34 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Календарь православных праздников на 2024 год
В какие дни в 2024 году православные верующие отметят религиозные праздники, а также даты постов смотрите в инфографике Sputnik.
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В православном календаре существует два круга событий: неподвижный — в нем дни православных праздников те, которые установлены в церковных книгах, и Пасхальный — здесь праздники привязаны к Пасхе.
Пасха — это самый главный церковный праздник у православных, каждый год его дата меняется. В 2024 году Пасха приходится на воскресенье 5 мая. Празднику предшествует Великий пост, который длится больше месяца.
В инфографике Sputnik вы найдете даты всех церковных праздников, а также те дни, на которые приходятся посты в 2024 году.