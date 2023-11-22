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13:30 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Какие три вещи необходимы краснодарцам для выживания в Музыкальном

Музыкальный район в очередной раз не справился с приходом дождей. Многострадальную часть Краснодара снова затопило. В соцсетях местный житель рассказал, какие вещи необходимы, чтобы выжить здесь.

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Источник: KrasnodarMedia.su

Музыкальный «славится» вечно стоячей водой в дожди и отсутствием дорог. Горожане вынуждены проходить целое испытание, чтобы передвигаться по местности.

В соцсетях появилось видео, где житель города называет три вещи, способные облегчить проживание в микрорайоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самая необходимая вещь — резиновые сапоги. Мужчина отметил, что их отсутствие — это фатальная ошибка.

Если у вас есть машина, то большим плюсом станет большой клиренс (расстояние между поверхностью дороги и самой нижней точкой центральной части автомобиля — прим. редакции). Так как на другом транспорте вы рискуете утонуть.

Последним немаловажным пунктом является наличие резиновой лодки. Некоторые участки невозможно преодолеть даже на самых больших автомобилях.

Напомним, ранее жители Музыкального микрорайона в Краснодаре выразили свое беспокойство относительно состояния дороги, которая больше напоминает тропу для выживания. Подписчица ИА KrasnodarMedia отправила нам фотографии с комментариями о состоянии пешеходных дорожек в микрорайоне.

Музыкальный ошеломляет уровнем разрушения — дорога превратилась в экстремальную тропу.

После публикаций администрация краевой столицы прокомментировала ситуацию с проблемой дорог в Музыкальном микрорайоне. В мэрии рассказали о примерных сроках начала ремонтных работ.

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