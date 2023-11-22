Какие три вещи необходимы краснодарцам для выживания в Музыкальном

Музыкальный «славится» вечно стоячей водой в дожди и отсутствием дорог. Горожане вынуждены проходить целое испытание, чтобы передвигаться по местности.
В соцсетях появилось видео, где житель города называет три вещи, способные облегчить проживание в микрорайоне.
Самая необходимая вещь — резиновые сапоги. Мужчина отметил, что их отсутствие — это фатальная ошибка.
Если у вас есть машина, то большим плюсом станет большой клиренс (расстояние между поверхностью дороги и самой нижней точкой центральной части автомобиля — прим. редакции). Так как на другом транспорте вы рискуете утонуть.
Последним немаловажным пунктом является наличие резиновой лодки. Некоторые участки невозможно преодолеть даже на самых больших автомобилях.
Напомним, ранее жители Музыкального микрорайона в Краснодаре выразили свое беспокойство относительно состояния дороги, которая больше напоминает тропу для выживания. Подписчица ИА KrasnodarMedia отправила нам фотографии с комментариями о состоянии пешеходных дорожек в микрорайоне.
Музыкальный ошеломляет уровнем разрушения — дорога превратилась в экстремальную тропу.
После публикаций администрация краевой столицы прокомментировала ситуацию с проблемой дорог в Музыкальном микрорайоне. В мэрии рассказали о примерных сроках начала ремонтных работ.