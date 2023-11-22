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Спецоперация на Украине
13:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Военные под Волгоградом наладили работу новых средств связи

В Волгоградской области военные связисты провели тренировку.

В Волгоградской области прошла тренировка военных связистов. Во время учений военнослужащие продемонстрировали свои умения в эксплуатации современных средств связи, которые недавно поступили на вооружение войск ЮВО.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, военные отработали организацию связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях, обеспечение пунктов управления видеоконференцсвязью. Были использованы радиорелейные и спутниковые станции связи на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал». Также связисты обеспечили защиту от радиоразведки и маскировку техники связи.

Во время учений военные работали с современными цифровыми радиорелейными станциями, мобильными комплексами видеоконференцсвязи, новыми радиостанциями средней мощности и спутниковой связью.

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