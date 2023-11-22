13:57 (мск), источник: Фонтанка
«Социальную задачу проект выполнил». «Ночлежка» закрывает ресторан в Петербурге, где могли работать бездомные
«Ночлежка» закрывает ресторан в Петербурге из-за убытков.
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Ресторан «Хобо» (бывшее название «Вход с улицы») будет закрыт. Социальный проект «Ночлежки» по трудоустройству выполнил свою миссию, но заведение так и не стало рентабельным.
О закрытии ресторана сообщается в группе «Ночлежки» в «ВКонтакте» 22 ноября. За полтора года работы стажировки в нём прошли 15 бывших бездомных. Часть из них устроились в другие заведения общепита, часть нашли себя в других специальностях.
«Свою социальную задачу проект выполнил, но сделать его финансово успешным мы не смогли, — уточнили в “Ночлежке”. — Мы меняли концепцию и название, меняли команду, консультировались с коллегами, обсуждали переезд. Мы могли экспериментировать и дальше, но поняли, что хотим расходовать средства более эффективно, развивая проект транзитного устройства, но не сам ресторан. В ближайшее время расскажем, как проект транзитного трудоустройства будет расти дальше».
Ресторан вырос из проекта транзитного трудоустройства бездомных людей, который стартовал в 2018 году при поддержке сети Hilton. Опыт оказался удачным, и в «Ночлежке» решили попробовать открыть собственное заведение. Первоначальные вложения в проект составили 9 млн рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала об открытии ресторана и его миссии.
Ресторан «Хобо» будет работать до 10 декабря.