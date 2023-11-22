Оранжевый уровень опасности из-за сильной метели и гололедицы объявлен в Беларуси на 23 ноября

В дневные часы 23 ноября во многих районах страны ожидается сильный снег, метель, по западу республики — гололед. Утром и днем на большей части территории ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15−20 м/с.
В четверг будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). В дневные часы во многих районах ожидается сильный снег, метель, местами, а по западу страны на большей части территории гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 6−11 м/с, утром и днем порывы усилятся до 15−20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 до минус 9 градусов, а по юго-востоку — до минус 11 градусов. Днем столбики термометра покажут от минус 4 градусов по востоку до плюс 5 градусов по западу.