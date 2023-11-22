13:26 (мск), источник: Клопс.ru
Глава Храброво рассказал, почему таксисты Яндекса и других агрегаторов дежурят у шлагбаума и не заезжают на парковку
У ряда других перевозчиков есть договор с аэропортом.
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Таксисты компаний-агрегаторов не могут регулярно заезжать на парковку Храброво и стоят у шлагбаума, потому что не имеют договоров с аэропортом. Об этом «Клопс» сообщил гендиректор авиагавани Александр Корытный.
«Мы рады агрегатору, пусть выходит на конкурс и торгуется, будет официальным перевозчиком. У нас две компании, которые официально работают. Но Яндекс не хочет дополнительно участвовать по каким-то причинам, поэтому они находятся на полулегальном уровне», — отмечает Корытный.
По словам руководителя Храброво, компании с договорами имеют свои преференции: заезжают на первую линию, в здании аэропорта имеют офисы, стойки.
«Легальные имеют преференции, но они платят за это деньги. В других регионах более жёсткие заезды в аэропорт, у нас заезжать, завозить пассажира и взять его в течение 15 минут могут бесплатно, никто не ограничивает их или других агрегаторов».
Таксисты, получающие заказы от агрегаторов, жалуются на плохие условия в Храброво. Водители часто высаживают или забирают людей у шлагбаума за несколько сотен метров до входа в аэропорт.