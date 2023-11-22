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13:24 (мск), источник: Ura.ru

Минтербез Пермского края предупредило о сильном снеге и гололеде

В Пермском крае 23 ноября ожидаются сильные снегопады. О неблагоприятных погодных условиях предупредило региональное Министерство территориальной безопасности.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 3 м/с 94% 753 мм рт. ст. +13°

«По данным Пермского ЦГМС 23 ноября в Пермском крае ожидается прохождение неблагоприятных погодных явлений: снег, местами сильный. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам одеваться по погоде и осторожно передвигаться пешком. Также в ведомстве отметили, что лучше выключить из сети электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за сильных снегопадов был закрыт пермский аэропорт «Большое Савино». Многие рейсы задержали.

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