Главное
Спецоперация на Украине
14:12 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Как будут отдыхать казахстанцы в декабре 2023 года

В этом году в середине декабря казахстанцы будут праздновать 32-ю годовщину независимости республики. В связи с этим жители страны отдохнут еще один день, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости.

В этом году праздничная дата выпадает на субботу, а потому, согласно календарю праздничных дней на официальном сайте «Электронного правительства», выходной переносится на понедельник, 18 декабря.

При этом отметим, что в прошлом году статус праздника был изменен с национального на государственный. И если раньше День Независимости отмечали два дня подряд, 16 и 17 декабря, теперь количество праздничных дней сократили.

Кроме того, был лишен статуса государственного праздника День первого президента, 1 декабря. Ранее он также был выходным днем.

Таким образом, в этом году казахстанцы будут отдыхать на День Независимости три дня подряд, с 16 по 18 декабря.

Напомним, 16 декабря 1991 года президент Казахстана подписал Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

Добавим, согласно закону «О праздниках в РК», государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
занятость