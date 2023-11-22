Как будут отдыхать казахстанцы в декабре 2023 года

16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости.
В этом году праздничная дата выпадает на субботу, а потому, согласно календарю праздничных дней на официальном сайте «Электронного правительства», выходной переносится на понедельник, 18 декабря.
При этом отметим, что в прошлом году статус праздника был изменен с национального на государственный. И если раньше День Независимости отмечали два дня подряд, 16 и 17 декабря, теперь количество праздничных дней сократили.
Кроме того, был лишен статуса государственного праздника День первого президента, 1 декабря. Ранее он также был выходным днем.
Таким образом, в этом году казахстанцы будут отдыхать на День Независимости три дня подряд, с 16 по 18 декабря.
Напомним, 16 декабря 1991 года президент Казахстана подписал Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».
Добавим, согласно закону «О праздниках в РК», государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.