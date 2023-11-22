14:09 (мск), источник: Татарстан 24
Стало известно, за сколько бизнесмены могут купить «живую» елку в Татарстане
Об этом сообщили во время пресс-конференции, посвященной итогам работы Минлесхоза РТ.
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В Татарстане цены на «живые» елки для розничной закупки бизнесменов начинаются от 550, а заканчивается ценовой ряд на 4500 ₽, все зависит от длины ствола. Далее предприниматели установят свои цены. Об этом рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам работы Минлесхоза РТ, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
Елки, высота которых составляет от 0,5 до 1 м, будут стоить 550 рублей, 2,1−3 м — 1100 ₽, а 7,1−11 м обойдется в 4500 рублей. Всего за десять месяцев в Татарстане по результатам аукционов реализовано 223,7 тысячи кубометров древесины на общую сумму 50,8 млн рублей.
Ранее мы писали, что на праздничное открытие главной новогодней елки в Казани планируется затратить 2,6 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте госзакупок.