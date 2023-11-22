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13:14 (мск), источник: АиФ Воронеж

Вручение повесток в ресторане Воронежа объяснил военком

Рейд проводили сотрудники военного комиссариата и ФСБ.

Ситуацию с визитом силовиков в воронежский ресторан «Форт» объяснил военный комиссар области Сергей Панков, сообщает РБК.

По информации издания, вручение повесток проходило в рамках рейда по выявлению не вставших на воинский учет мужчин, которые получили гражданство РФ.

Рейд проводили сотрудники военного комиссариата и ФСБ. В результате 23 гражданам выдали повестки. По словам Панкова, «с целью их постановки на воинский учет».

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