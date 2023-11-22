13:09 (мск), источник: Om1.ru
В Омске светофоры от снега очистят до конца недели
Специалисты продолжают работать в усиленном режиме.
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Из-за сильного урагана и снегопада дорожные службы УДХБ работают в усиленном режиме, устраняя его последствия. Сейчас основные работы выполнены, но дорожники продолжают проводить работы по зимнему содержанию проезжей части.
В последние сутки омские улицы убирали 360 единиц техники и 280 человек. Было вывезено около 3500 кубометров снега с городских дорог. Также проводится обработка остановок общественного транспорта и ремонт светофоров. Работы ведутся на нескольких улицах на улицах Ленина, Масленникова, Енисейская, Конева, 21-я Амурская, Герцена, Жукова, Думская, Лизы Чайкиной и других адресах. Очистку светофоров планируется завершить до конца недели.