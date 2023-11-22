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13:43 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростовской области до весны запретили запускать фейерверки

В Ростовской области до весны запретили запускать фейерверки.

Решение об этом принял на заседании оперативного штаба губернатор.

В период с 1 декабря по 1 марта нельзя запускать фейерверки и прочую развлекательную пиротехнику. Причиной введения подобных мер стал режим повышенной готовности из-за специальной военной операции. Возможно, после 1 марта власти продлят ограничение.

Однако запрет не распространяется на хлопушки и бенгальские огни. Об этом сообщил глава донского региона Василий Голубев.

Неизвестно, как будут наказывать тех, кто нарушит ограничение. Скорее всего, их ждут денежные штрафы.

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 В Ростовской области до весны запретили запускать фейерверки
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