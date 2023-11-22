Главное
Спецоперация на Украине
14:08 (мск), источник: dostup1.ru

Синоптики предупредили челябинцев о критическом снижении атмосферного давления

Синоптики предупредили челябинцев о критическом снижении атмосферного давления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +13°

По данным регионального ЦГМС, днем в среду, 22 ноября, барометры в центре города показывают 726 мм ртутного столба при норме 745.

«Ночью давление понизится до 721 мм, днем повысится до 724 мм», — говорится в комментарии.

Напомним, в отдельные годы оно опускается до 719 мм или повышается до 767 мм.

Челябинцам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, необходимо строго соблюдать лист назначений лечащего врача, контролировать ЧСС, артериальное давление, уровень сахара, придерживаться щадящего режима труда и отдыха.

Напомним, 23 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на крайнем юге — с дождем, в горах — сильные, местами гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица), днем порывы ветра до 17 м/с.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Движение по улице Кирова в Челябинске частично ограничат до 30 ноября
Жителя Копейска отправили в колонию на 17 лет за сексуальное насилие над детьми
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта