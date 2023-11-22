14:08 (мск), источник: dostup1.ru
Синоптики предупредили челябинцев о критическом снижении атмосферного давления
Синоптики предупредили челябинцев о критическом снижении атмосферного давления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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По данным регионального ЦГМС, днем в среду, 22 ноября, барометры в центре города показывают 726 мм ртутного столба при норме 745.
«Ночью давление понизится до 721 мм, днем повысится до 724 мм», — говорится в комментарии.
Напомним, в отдельные годы оно опускается до 719 мм или повышается до 767 мм.
Челябинцам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, необходимо строго соблюдать лист назначений лечащего врача, контролировать ЧСС, артериальное давление, уровень сахара, придерживаться щадящего режима труда и отдыха.
Напомним, 23 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на крайнем юге — с дождем, в горах — сильные, местами гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица), днем порывы ветра до 17 м/с.