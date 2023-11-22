14:08 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
Между Казанью и аэропортом один день будут курсировать дополнительные поезда
Это связано с проведением форума в международном выставочном центре.
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(Город Казань KZN.RU, 22 ноября). На маршруте Казань — Аэропорт — Казань 23 ноября будут курсировать дополнительные пригородные поезда.
Электричка № 6614 отправится из столицы РТ в 7:41, прибытие назначено на 8:07. В обратном направлении поезд № 6631 проследует в 12:28 и прибудет в Казань в 12:53. Для состава № 6633 отправление со станции Аэропорт планируется в 17:17, прибытие — в 17:37.
Дополнительные поезда назначаются в связи с проведением в МВЦ «Казань Экспо» форума «Молодой специалист — строитель будущего». Электрички будут следовать без промежуточных остановок, сообщает пресс-служба АО «Содружество».
Дополнительную информацию можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте и круглосуточно по телефону: +7 (937)625−04−33.