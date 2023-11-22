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15:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют теплую зиму в Свердловской области

Зимой температура воздуха в Свердловской области будет около нормы и чуть выше нее, ожидаются снегопады.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: Коммерсантъ

Об этом на пресс-конференции сообщила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

«Гидрометцентр России предполагает, что вторая половина зимы, где-то февраль-март, будет теплее обычного. Январь, скорее всего, около нормы. Ожидаются осадки около и чуть больше нормы», — прокомментировала госпожа Шепоренко.

По ее словам, до конца ноября и в первую неделю декабря будут продолжаться колебания температуры на фоне умеренных и слабых морозов. В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются сильные снегопады и похолодание. На юге региона температура опустится до −17 градусов, на севере — до −22 градусов. С 27 ноября начнется оттепель.

В декабре температура воздуха и количество осадков также могут незначительно превысить норму. После прохождения циклона осадков будет меньше, чем сейчас.

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