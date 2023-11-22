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13:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Олега Тактарова удивили пустующие спортзалы и рестораны в Сарове

Актер решил, что горожане дома прячутся от холода.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородского актера и бойца ММА Олега Тактарова удивили пустующие спортзалы и рестораны в Сарове. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Несколько дней назад Олег Тактаров пришел в спортивный зал в Сарове и не увидел там других посетителей.

— Пустые рестораны, пустые спортзалы. Ау, народ, вы где? Дома прячетесь от холода? — написал Олег Тактаров у себя на странице.

Жители города отреагировали на вопрос в комментариях. Они рассказали, что им сложно покинуть дом в такую сонную погоду, особенно если рядом прилягут домашние питомцы.

Напомним, в Нижегородской области установилась стабильная зимняя погода. Уверенный «минус» сохранится в ближайшие дни, а к концу рабочей недели на регион обрушатся снегопады.

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