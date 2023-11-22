На север Красноярского края надвигается мощный ураган

«На юге Таймыра до конца дня и в течение суток 23 ноября ожидается очень сильный западный ветер — порывы до 25 м/с и более», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что, по данным синоптиков, к сильному ветру добавится еще и метель.
«Будьте осторожны, не прячьтесь от непогоды под козырьками подъездов, за рекламными щитами и заборами. По возможности не покидайте помещения», — предупредили в МЧС.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в минувшие выходные на Сибирь обрушился ураган. В Новокузнецке рекламная вывеска упала на местную жительницу, а тополь рухнул на автомобиль, в котором находились люди. Несколько человек погибли.