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14:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На север Красноярского края надвигается мощный ураган

КРАСНОЯРСК, 22 ноября, ФедералПресс. Опасные погодные условия ожидаются на севере Красноярского края. Спасатели призывают соблюдать осторожность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«На юге Таймыра до конца дня и в течение суток 23 ноября ожидается очень сильный западный ветер — порывы до 25 м/с и более», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что, по данным синоптиков, к сильному ветру добавится еще и метель.

«Будьте осторожны, не прячьтесь от непогоды под козырьками подъездов, за рекламными щитами и заборами. По возможности не покидайте помещения», — предупредили в МЧС.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в минувшие выходные на Сибирь обрушился ураган. В Новокузнецке рекламная вывеска упала на местную жительницу, а тополь рухнул на автомобиль, в котором находились люди. Несколько человек погибли.

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