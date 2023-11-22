Главное
Спецоперация на Украине
14:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Пашков назвал причины поражений казанского «Ак Барса»

Клуб проиграл в пяти из шести матчей.

Олимпийский чемпион Александр Пашков назвал причины кризиса казанского «Ак Барса». Команда проиграла в пяти из последних шести матчах, расположившись на четвертой строчке Восточной конференции КХЛ.

По мнению тренера, «Ак Барс» сейчас находится на спаде физической активности, сказывается на этом и травма их капитана Александра Радулова.

«Это типично для нынешнего чемпионата с его плотным графиком игр, ничего страшного нет. Уверен, что казанцы преодолеют кризис и будут представлять собой мощную команду», — передает слова Пашкова «Чемпионат».

Он также заявил, что для такого опытного тренера, как Зинэтула Билялетдинов, подобные кризисы не в новинку, и ситуация выправится.

Напомним, ранее «Ак Барс» продлил контракт с Лямкиным и Юдиным.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иван Ургант опроверг публикацию с горящим БТР: «Этот телеграм-канал – фейк»
Военная спецоперация на Украине 22 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта