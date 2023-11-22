14:04 (мск), источник: Комсомольская правда
Пашков назвал причины поражений казанского «Ак Барса»
Клуб проиграл в пяти из шести матчей.
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Олимпийский чемпион Александр Пашков назвал причины кризиса казанского «Ак Барса». Команда проиграла в пяти из последних шести матчах, расположившись на четвертой строчке Восточной конференции КХЛ.
По мнению тренера, «Ак Барс» сейчас находится на спаде физической активности, сказывается на этом и травма их капитана Александра Радулова.
«Это типично для нынешнего чемпионата с его плотным графиком игр, ничего страшного нет. Уверен, что казанцы преодолеют кризис и будут представлять собой мощную команду», — передает слова Пашкова «Чемпионат».
Он также заявил, что для такого опытного тренера, как Зинэтула Билялетдинов, подобные кризисы не в новинку, и ситуация выправится.
Напомним, ранее «Ак Барс» продлил контракт с Лямкиным и Юдиным.