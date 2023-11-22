14:16 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Парковку транспорта ограничат на 45 улицах Нижнего Новгорода до 15 марта
Ограничения начнут действовать с 21:00 23 ноября.
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Парковку транспорта ограничат на 45 улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Ограничения будут действовать с 21:00 23 ноября до 9:00 15 марта.
Так, останавливаться запретят на улицах:
Большой Покровской, Малой Покровской, Минина, Варварской, Алексеевской, Октябрьской,
Грузинской, Ошарской, М. Горького, Ильинской, Пискунова, Звездинка, Почаинской, Рождественской,
Заломова, Большой Печерской, Ульянова, Студеной, Маслякова, Ковалихинской, Суетинской,
Ванеева, Стрелка, Совнаркомовской, Самаркандской, Керченской, Бетанкура, Новой, Короленко,
Славянской, Ижорской и Фрунзе.
Также ограничения введут на площадях:
Минина и Пожарского, Сенной, Лядова, Горького и Свободы, а также на Зеленском и Георгиевском съездах и Чернопрудском переулке.