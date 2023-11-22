14:40 (мск), источник: ИА Башинформ
Минэкологии Башкирии отобрало пробы из «багряных рек» в Уфе
Специалисты минэкологии Башкирии отобрали пробы воды и почвы из «багряных рек» на улице Дмитрия Донского в Уфе.
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В результате обследования факт разлива неизвестной жидкости розового цвета подтвердился. Лаборатория УГАК отобрала пробы почвы и воды. Результаты будут готовы позднее», — отметил ведущий специалист-эксперт Уфимского территориального управления Минэкологии РБ Артур Басыров.
Напомним, лужи багрового цвета вблизи Колхозного рынка горожане обнаружили сегодня утром. Выяснилось, что рабочие одного из местных предприятий рассыпали краситель родамин С, который чаще всего применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани. Вещество безвредное, не имеет запаха. Устранением последствий занимались работники предприятия, было привлечено 15 человек, 3 единицы техники, сообщили в МЧС по РБ.