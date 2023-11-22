16:04 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Узбекистан сенсационно вышел в ¼ финала юношеского ЧМ по футболу, победив Англию
Узбекские футболисты обыграли футбольную команду Англии со счетом 2:1.
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Сегодня, 22 ноября, в Индонезии состоялся матч ⅛ финала чемпионата мира по футболу среди юношей между сборными Узбекистана и Англии.
Подопечные Джамалиддина Рахматуллаева обыграли Англию со счетом 2:1 и завоевали путевку в ¼ финала.
Голы забили: Амирбек Саидов (4«), Джоэл Ндала (35»), Лазизбек Мирзаев (67").