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16:04 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Узбекистан сенсационно вышел в ¼ финала юношеского ЧМ по футболу, победив Англию

Узбекские футболисты обыграли футбольную команду Англии со счетом 2:1.

Источник: АФУ

Сегодня, 22 ноября, в Индонезии состоялся матч ⅛ финала чемпионата мира по футболу среди юношей между сборными Узбекистана и Англии.

Подопечные Джамалиддина Рахматуллаева обыграли Англию со счетом 2:1 и завоевали путевку в ¼ финала.

Голы забили: Амирбек Саидов (4«), Джоэл Ндала (35»), Лазизбек Мирзаев (67").

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