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14:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Мороз, гололед и ветер: синоптики рассказали о погоде в Волгограде и области 23 ноября

В Волгоградской области ожидаются ночные заморозки до −12 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в ближайшие дни ожидается очень холодная погода. Ночные заморозки, сильный ветер, минусовая температура днем — эти и другие неблагоприятные погодные явления надвигаются на регион 23 ноября. О том, какой будет погода в четверг, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.

— Без существенных осадков, ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный: ночью с порывами до 8−13 метров в секунду, — прогнозируют синоптики ЦГМС.

Ночью в регионе будет −4…-9, при прояснении до −12 градусов. В Волгограде ожидается −5…-7 мороза. Днем на территории региона похолодает до −3… −11 градусов, в городе-герое тоже будет свежо — до −5 градусов.

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