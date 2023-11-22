14:35 (мск), источник: Комсомольская правда
Мороз, гололед и ветер: синоптики рассказали о погоде в Волгограде и области 23 ноября
В Волгоградской области ожидаются ночные заморозки до −12 градусов.
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В Волгоградской области в ближайшие дни ожидается очень холодная погода. Ночные заморозки, сильный ветер, минусовая температура днем — эти и другие неблагоприятные погодные явления надвигаются на регион 23 ноября. О том, какой будет погода в четверг, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.
— Без существенных осадков, ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный: ночью с порывами до 8−13 метров в секунду, — прогнозируют синоптики ЦГМС.
Ночью в регионе будет −4…-9, при прояснении до −12 градусов. В Волгограде ожидается −5…-7 мороза. Днем на территории региона похолодает до −3… −11 градусов, в городе-герое тоже будет свежо — до −5 градусов.