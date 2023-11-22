15:03 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Названа дата официального открытия Яблоновского моста в Краснодаре
Пока мост работает в тестовом режиме.
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О дате официального запуска объекта в минтрансе Краснодарского края рассказали «Кубань Информ» (18+). После ввода путепровода в строй по нему начнет курсировать общественный транспорт.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, первые две полосы Яблоновского моста стали доступны автомобилистам в июне, по четырем полосам — в ноябре.
Комплекс работ по строительству нового моста выполняется по заказу министерства подрядной организацией «СтройЮгРегион».
Как ранее сообщалось, протяженность мостового перехода превысит один километр, а длина самого моста составит около 500 метров.
Прежний Яблоновский мост построили в 1954 году. С 2019 года его признали аварийным и запретили движение грузовых автомобилей и автобусов.