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15:03 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Названа дата официального открытия Яблоновского моста в Краснодаре

Пока мост работает в тестовом режиме.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Официальное открытие Яблоновского моста Краснодаре намечено на 20 декабря. Неофициальное открытие путепровода для движения автомобилистов состоялось 1 ноября. В декабре объект полностью сдадут в эксплуатацию.

О дате официального запуска объекта в минтрансе Краснодарского края рассказали «Кубань Информ» (18+). После ввода путепровода в строй по нему начнет курсировать общественный транспорт.

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, первые две полосы Яблоновского моста стали доступны автомобилистам в июне, по четырем полосам — в ноябре.

Комплекс работ по строительству нового моста выполняется по заказу министерства подрядной организацией «СтройЮгРегион».

Как ранее сообщалось, протяженность мостового перехода превысит один километр, а длина самого моста составит около 500 метров.

Прежний Яблоновский мост построили в 1954 году. С 2019 года его признали аварийным и запретили движение грузовых автомобилей и автобусов.

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