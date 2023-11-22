14:56 (мск), источник: Комсомольская правда
МЧС предупредило о метели и сильном ветре в Петербурге 23 ноября
Ветер в четверг разгонится до 18 метров в секунду.
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Погода в Петербурге в последние дни стала по-настоящему зимней. Температура опускается все ниже и ниже, а накануне город накрыл снегопад. И хоть сегодня, 22 ноября, в Северной столице произошел перерыв в осадках, уже завтра природа нагонит свое. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, ожидается не просто снег, а настоящая метель.
— По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 ноября в Петербурге ожидается снег, местами сильный, а также метель и усиление ветра до 18 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что в связи с ухудшением погодных условий в Северной столице объявили «желтый» уровень опасности. Он будет действовать завтра с трех часов ночи до двенадцати часов дня. Пешеходов и автомобилистов просят соблюдать особую осторожность, а также по возможности отказаться от использования личных машин из-за высокого риска ДТП.