15:07 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Лукашенко выразил соболезнования президенту Доминиканы из-за дождей и паводков
Лукашенко направил соболезнования президенту Доминиканы из-за стихийного бедствия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 22 ноября 2023 года, выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Родольфо Абинадеру Короне по причине стихийного бедствия, произошедшего в стране, информирует пресс-служба президента.
Лукашенко в соболезновании подчеркнул, что в Беларуси с болью, а также со скорбью восприняли информацию о случившемся стихийном бедствии в Доминикане. Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования. Он также выразил слова поддержки родным и близким погибшим, а также пострадавших из-за сильных дождей и паводков. Кроме того, президент пожелал скорейшего восстановления от последствий происшествия Доминикане.