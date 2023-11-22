Главное
Спецоперация на Украине
15:07 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Лукашенко выразил соболезнования президенту Доминиканы из-за дождей и паводков

Лукашенко направил соболезнования президенту Доминиканы из-за стихийного бедствия.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 22 ноября 2023 года, выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Родольфо Абинадеру Короне по причине стихийного бедствия, произошедшего в стране, информирует пресс-служба президента.

Лукашенко в соболезновании подчеркнул, что в Беларуси с болью, а также со скорбью восприняли информацию о случившемся стихийном бедствии в Доминикане. Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования. Он также выразил слова поддержки родным и близким погибшим, а также пострадавших из-за сильных дождей и паводков. Кроме того, президент пожелал скорейшего восстановления от последствий происшествия Доминикане.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иван Ургант опроверг публикацию с горящим БТР: «Этот телеграм-канал – фейк»
Военная спецоперация на Украине 22 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лукашенко Александр