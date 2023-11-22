15:14 (мск), источник: Фонтанка
Петербург «пересолили». Жители жалуются на белые тротуары
Петербуржцы удивились количеству соли на улицах.
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Тротуары Петербурге все активнее посыпают солью, но людей пугает ее количество. Например, такую посыпку заметили у бывшей протестантской церкви на Большой Морской улице 22 ноября.
Судя по фотографиям, соль там насыпали едва ли не в три слоя. На «пересол» также пожаловались прохожие Благодатной улицы.
В ГУДП «Центр» пояснили «Фонтанке», что дороги начали превентивно обрабатывать из-за прогноза о снегопаде с сильным ветром 23 ноября. Там признали, что на ряде участков явно превышен норматив по соли, туда обещали отправить работников для ручной уборки.
На избыток соли на улицах Петербурга обратили внимание еще 18 ноября. Тогда дорожники пояснили, что норма при посыпке асфальта — 30 граммов на 1 квадратный метр. Когда температура упадет до −15 градусов и ниже, дорожники начнут использовать пескосоляную смесь.