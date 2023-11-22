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15:25 (мск), источник: Известия

Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Соответствующий указ российского лидера опубликован в среду, 22 ноября, на официальном портале опубликование правовых актов.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей.

Российский лидер также поручил правительству РФ до 27 декабря образовать организационный комитет по проведению Года семьи и утвердить его состав, а также разработать план основных мероприятий.

Председателем оргкомитета глава государства назначил вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Указ подписан 22 ноября.

Накануне, 21 ноября, президент РФ назвал институт семьи основой государства. Поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации являются приоритетом России, подчеркнул Путин в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь Дня матери.

1 сентября, глава государства анонсировал проведение в России нового конкурса для всей семьи, который будет вносить вклад в развитие семейных ценностей. Сообщалось, что проект получил название «Это у нас семейное», ожидается, что с его помощью семьи будут объединяться через общие дела.

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