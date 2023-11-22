17:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Фото с казаками прятали в киоте. Загадку древней иконы пытаются разгадать на Кубани
На Кубани нашли древнюю икону, в которой прятали фотографию казаков.
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Отец Сергий из станицы Новомышастовской давно хотел привести в порядок иконы в своем храме. Среди них были очень старые, их обычно приносили верующие из дома в церковь. Часть из них батюшка раздал прихожанам на ремонт, несколько попали к настоятелю храма Архистратига Михаила станицы Староджерелиевской иерею Георгию Лымарю.
«Я одно время служил пономарем в новомышастовском храме, поэтому по старой памяти мне тоже отдали иконы на реставрацию. Одна из них — икона святой великомученицы Параскевы, выполненная в технике литография», — рассказал «КП»-Кубань" священник.
Засучив рукава, отец Георгий принялся за дело. Ему надо было поменять киот иконы — рамку, в которой она хранилась. Батюшка снял деревяный ящичек. А он оказался с сюрпризом. На икону 1901 года с обратной стороны была приклеена фотография казаков.
«По всей видимости, хозяйка иконы пыталась отреставрировать ее в 1968 году. Чтобы укрепить изображение святой в киоте, женщина приклеила снимок и положила газету “Известия” этого года выпуска. Также там были журналы “Наука и жизнь”. Вот так причудливо сплелась эпоха в одной иконе», — говорит Георгий Лымарь.
На фотоснимке — группа казаков с лошадьми на фоне здания. Один даже показывает мастерство джигитовки. Где она была сделана и кто на ней изображен, пока остается загадкой.
«Мы подумали сначала, что это может быть открытка. Но фотография приклеена к паспарту. Так открытки не выпускали», — считает священник. «Есть предположение, что владелица иконы была правнучкой атамана по фамилии Журба. Поэтому у нее и находился снимок. Известно, что в начале 20 века он жил в Новомышастовской, как и его потомки. Может. Он тоже где-то на карточке».
Сейчас фотографию передали в краеведческий музей. Возможно, краеведы смогут со временем разгадать загадку снимка.