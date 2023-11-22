16:49 (мск), источник: Комсомольская правда
«Ночью выпадет снег, а к выходным вернется тепло»: На Кубани столбики термометров поползут вверх 24 ноября
В выходные на Кубани воздух прогреется до +20 градусов.
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Утром 22 ноября на Краснодарский край обрушилась стихия. Краснодар из-за дождя сковало в километровых пробках, но больше всего непогода нанесла ущерб побережью Черного моря.
Улицы Анапы затопили ливни. На курорте за 4 часа выпала месячная норма осадков — 34 мм. Под водой оказалось 11 дворов, машины плавали по улицам, а речка Можепсин вышла из берегов. Также сильными потоками воды смыло центральный пляж перед администрацией города. Песок унесло далеко в море, из-за этого на входе на Лечебный пляж образовались огромные карьеры. Воду вычерпывает с помощью тракторов. Кроме того, на берег вынесло тонны штормового мусора.
Несмотря на мощный удар стихии, ожидать ее окончания стоит только к вечеру 23 ноября. До этого времени в крае прогнозируются новые катаклизмы.
«Вечером 22 ноября, а также в течение суток 23 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом. В отдельных районах края они будут сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами 20 — 23 метров в секунду. На реках в Горячем Ключе, Геленджике, а также в Северском и Туапсинском районах ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», — сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
При этом, по сообщениям синоптиков, снег выпадет не только в горах. Вечером 22 ноября его впервые в этом году смогут увидеть и жители Краснодара.
«До южных границ дошло сильное понижение температур. В Краснодаре ночью 23 ноября столбики термометров опустятся до −3 градусов. Днем они не повысятся выше +8 градусов. Температура ниже нормы на 2 градуса. А уже 25 ноября она превысит норму на 6 градусов», — сообщил «Комсомольской правде» — Кубань научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На всей территории Кубани начнет теплеть уже с 24 ноября. В пятницу температура в среднем по краю повысится до +14 градусов. 25 ноября столбики термометров будут показывать +17 — 18 градусов.
«На Кубани к выходным вернется очень теплая погода. Это связано с тем, что в край переместятся воздушные массы из малой Азии и Турции. В Сочи в 25 и 26 ноября температура поднимется вообще до +20 градусов», — уточнил Роман Вильфанд.
К сожаления, дожди не отступят с территории Кубани даже к выходным. Небольшие осадки продолжит идти в Краснодарском крае до начала следующей недели.