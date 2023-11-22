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16:12 (мск), источник: МК.RU Омск

Омичи сообщили о массовом сбое в соцсети ВКонтакте

В соцсети в «Вконтакте» 22 ноября произошел массовый сбой.

Источник: Freepik

Омичи не могут войти на свою страницу даже после обновления сайта. Об этом сообщили пользователи соцсети.

Теперь при попытке попасть в соцсеть на экране появляется сообщение: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Повторите попытку позже» на английском, а мобильное приложение просто не загружается.

В компании VK сбой подтвердили. Сотрудники сети уже работают над решением проблемы.

Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что с начала года кибермошенники похитили у омичей свыше миллиарда рублей.

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