16:12 (мск), источник: МК.RU Омск
Омичи сообщили о массовом сбое в соцсети ВКонтакте
В соцсети в «Вконтакте» 22 ноября произошел массовый сбой.
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Омичи не могут войти на свою страницу даже после обновления сайта. Об этом сообщили пользователи соцсети.
Теперь при попытке попасть в соцсеть на экране появляется сообщение: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Повторите попытку позже» на английском, а мобильное приложение просто не загружается.
В компании VK сбой подтвердили. Сотрудники сети уже работают над решением проблемы.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что с начала года кибермошенники похитили у омичей свыше миллиарда рублей.