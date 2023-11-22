Главное
Спецоперация на Украине
16:32 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

В Казахстане сняли ограничение движения на 19 участках дорог

Пресс-служба АО «КазАвтоЖол» заявила о том, что ограничение снято на 19 участках автодорог, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: скриншот

Об этом компания написала в Telegram.

«Все выезды и въезды из столицы открыты, за исключением участка Астана — Павлодар», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, дождь) закрыты участки дорог в трех регионах Казахстана. Позже стало известно, что пригородные маршруты возобновили движение в Акмолинской области.

 В Казахстане за сутки выявили 1125 случаев коронавируса
С чего начался визит Токаева в Алматы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта