16:32 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
В Казахстане сняли ограничение движения на 19 участках дорог
Пресс-служба АО «КазАвтоЖол» заявила о том, что ограничение снято на 19 участках автодорог, сообщает Zakon.kz.
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Об этом компания написала в Telegram.
«Все выезды и въезды из столицы открыты, за исключением участка Астана — Павлодар», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, дождь) закрыты участки дорог в трех регионах Казахстана. Позже стало известно, что пригородные маршруты возобновили движение в Акмолинской области.