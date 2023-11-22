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16:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Перми установят огромный памятник Александру Невскому

Памятник появится на территории сквера им. Александра Невского.

Источник: соцсети

В Кировском районе Перми установят памятник князю Александру Невскому. Он будет расположен на территории одноименного сквера. Расходы по изготовлению и установке будет нести инициатор проекта — ТОС «Центральный» микрорайона Центральный Кировского района. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Ранее предложение об установке памятника полководцу, князю Александру Невскому в одноименном сквере поддержали члены общественного совета по топонимике. Высота памятника составит 6,8 метра. Проект разработал скульптор Сергей Путилов. Скульптуру из бронзы установят на прямоугольный трехступенчатый постамент. В верхней его части разместится бронзовая лента со сценами из жизни князя Александра Невского.

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