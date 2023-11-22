Первый учитель. Коллеги и друзья — о погибшей в ДНР Полине Меньших

В Донбассе 19 ноября во время ракетного удара ВСУ погибла актриса, режиссёр, хореограф из Петербурга Полина Меньших. Обстрел случился во время концерта, организованного для российских военных. Подробнее — в материале spb.aif.ru.
Полина Меньших родилась 9 ноября 1972 года в Москве в творческой семье — её мать занималась классической музыкой. С детства девочка увлекалась национальными танцами, несколько лет обучалась в балетной школе. В 1996 году окончила Московский государственный университет культуры по специальности «педагог-балетмейстер».
Дебютной постановкой Полины стал кельтский балет «Танец — навсегда!» Затем она не раз возращалась к теме народных танцев: ставила неофолк-балет «Сон на Ивана Купалу», ирландское шоу в стиле фэнтези «Легенда об эльфах и лепреконах и другие спектакли». Во многих проектах она выступала не только в качестве хореографа, но также писала либретто к постановкам.
Она создала театр-студию «Леге артис» и руководила ей с 2001 по 2016 год. В 2021 году создала театр этнотанца «Нежень», в котором и работала до последнего дня. Она руководитель первого профессинального коллектива ирландского танца в России, один из ее учеников танцевал в лучшем в мире ирландском шоу. Также Полина Меньших служила в петербургском театре-студии «Портал». Она разработала авторскую методику преподавания балета для взрослых, вела уроки и мастер-классы.
Друзья называют ее учителем, через чьи руки и сердце прошло несколько сотен человек, которые так или иначе образуют семью.
Последний год выдался для Полины Меньших плодотворным: она много гастролировала, открывала новые проекты, вела курсы актёрского мастерства. Полина поддерживала русских военных, участвующих в специальной военной операции. Несколько раз ездила в ДНР с концертами.
9 ноября Полине исполнился 51 год. На своей странице в Вконтакте она приглашала друзей и коллег отметить праздник вместе.
«Подарки необязательны. Но буду рада! Если не знаете, что подарить, то можно дарить деньги. Потрачу я их на отдых и буду вспоминать вас добрым словом!» — писала Полина.
19 ноября она приехала вместе с труппой театра «НЕЖЕНь» в зону боевых действий в Старобешевский район, в село Кумачово. Её пригласили поддержать российских солдат в День ракетных войск и артиллерии.
Для выступления в одном из Домов культуры Полина символично выбрала перфоманс из мюзикла «Последнее испытание», который рассказывает о борьбе зла с добром, об испытаниях человека и о предательстве.
В момент обстрела хореограф сидела на сцене и играла на гитаре. Последние секунды её жизни попали на видеозапись. Спасти Полину не удалось.
Военнослужащий Платон Мамонов стал очевидцем того, как украинские боевики накрыли труппу артистов «Хаймерсами». Он рассказал в своём Telegram-канале, как одним выстрелом ВСУ разбили машины волонтёров, а другим — разгромили гримёрку с артистами и сцену.
«Они не остановились и после этого, ударив по тем, кто бросился вытаскивать людей из-под завалов и оказывать первую помощь», — написал боец.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на корреспондента Артёма Шейнина, при обстреле погибли 7 человек, включая нескольких мирных жителей. ВСУ выпустили 5 ракет из РСЗО, которые попали в школу и Дом культуры.
Певица Юлия Чичерина, которая сама регулярно приезжает с концертами в зону боевых действий в Донбассе и поддерживает солдат, поделилась своим мнением о случившемся в своём Telegram-канале. По её словам, мероприятия в зоне СВО не должны были заранее анонсироваться.
«Они должны проводиться оперативно, мобильно, быстро, по возможности малыми группами и ни в коем случае в местах, для этого предназначенных, таких как: ДК, театры и прочее, нельзя толпиться на открытых пространствах, парковаться в кучу, трепать всем по телефонам, где вы и зачем. Враг видит всё, пользуясь западной разведкой, своими стукачами и нашей безответственностью», — написала Юлия Чичерина.
«Видимо, миссия выполнена».
Уход Полины стал большой трагедией для коллег из Москвы, Петербурга, Калуги и других городов. Сейчас друзья и близкие объявили сбор в помощь её семье. Деньги будут переданы матери балетмейстера, а также потрачены на подготовку к похоронам.
«Это первый педагог, который раскрыл меня как танцовщицу, который научил меня быть солисткой, который научил меня преподавать в 17 лет! Ещё во время учёбы в балетной школе! Который научил меня быть хореографом и даже дал пенделя в институт культуры! Как же я счастлива, что успела сказать спасибо. Слов нет. Очень много народу в шоке и в скорби. Полина Ивановна собрала невероятное количество народу за жизнь и научила танцевать, преподавать и спровадила учиться дальше. Видимо, миссия выполнена», — вспоминает о погибшей московский хореограф Екатерина Лазарева.
«Так получилось, что Полина была человеком, с которым я много лет был знаком исключительно заочно — через танцы, которые она ставила, и рассказы друзей, на которых она сильно повлияла. Тот случай, когда ты человека даже не разу не видел, но слышал. И рассказать можешь о ней столько, будто давно знакомы. Развиртуализировались мы буквально после ковида, а общаться начали и того позже, недавно я был на её дне рождения, а она собиралась приехать на мой, но погибла при обстреле. Я много чего хочу сказать и именно поэтому промолчу», — поделился учитель истории из Москвы, знакомый погибшей Алексей Гергель.
«Она настоящий герой. Я видел. Из четырнадцати гражданских волонтёров, попавших под обстрел, ни один не заистерил, не сбежал, не подставил своих под дополнительные осколки. При том, что два попадания были прямыми. Да, у нас потеря. Да, мы скорбим. Да, мы продолжим работу в том формате, который каждый из нас считает для себя возможным. За Полину!» — написал Николай Думчев.
Оксана Кульгускина вспоминает: «Влияние Полины Ивановны на мою жизнь было огромным, на многое я до сих пор смотрю ее глазами, она задавала планку. Она, как ледник, увлекала за собой людей, перепахивала их. Она была лидером, наставником, каких мало. И она жила, конечно, своей профессией и театром. Бесконечно жаль незавершенные проекты и невоплощенные идем, осиротевшую теперь “Нежень”, все, что уже никогда не будет реализовано, это огромная потеря. Со вчерашнего вечера не могу осознать. Все, кто хоть краешком соприкоснулся с творчеством Полины, 19.11.23 осиротели».
В пресс-службе петербургского театра «Портал» сообщили, что 9 декабря состоится концерт в Петербурге, посвященный памяти Полины Меньших.