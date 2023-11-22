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Спецоперация на Украине
17:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Первый учитель. Коллеги и друзья — о погибшей в ДНР Полине Меньших

Хореограф, работающая в Петербурге, погибла во время обстрела украинских боевиков в Донбассе. О ней с болью вспоминают близкие и коллеги со всей страны.

В Донбассе 19 ноября во время ракетного удара ВСУ погибла актриса, режиссёр, хореограф из Петербурга Полина Меньших. Обстрел случился во время концерта, организованного для российских военных. Подробнее — в материале spb.aif.ru.

Танцевала с детства.

Полина Меньших родилась 9 ноября 1972 года в Москве в творческой семье — её мать занималась классической музыкой. С детства девочка увлекалась национальными танцами, несколько лет обучалась в балетной школе. В 1996 году окончила Московский государственный университет культуры по специальности «педагог-балетмейстер».

Дебютной постановкой Полины стал кельтский балет «Танец — навсегда!» Затем она не раз возращалась к теме народных танцев: ставила неофолк-балет «Сон на Ивана Купалу», ирландское шоу в стиле фэнтези «Легенда об эльфах и лепреконах и другие спектакли». Во многих проектах она выступала не только в качестве хореографа, но также писала либретто к постановкам.

Она создала театр-студию «Леге артис» и руководила ей с 2001 по 2016 год. В 2021 году создала театр этнотанца «Нежень», в котором и работала до последнего дня. Она руководитель первого профессинального коллектива ирландского танца в России, один из ее учеников танцевал в лучшем в мире ирландском шоу. Также Полина Меньших служила в петербургском театре-студии «Портал». Она разработала авторскую методику преподавания балета для взрослых, вела уроки и мастер-классы.

Друзья называют ее учителем, через чьи руки и сердце прошло несколько сотен человек, которые так или иначе образуют семью.

Обстоятельства гибели.

Последний год выдался для Полины Меньших плодотворным: она много гастролировала, открывала новые проекты, вела курсы актёрского мастерства. Полина поддерживала русских военных, участвующих в специальной военной операции. Несколько раз ездила в ДНР с концертами.

9 ноября Полине исполнился 51 год. На своей странице в Вконтакте она приглашала друзей и коллег отметить праздник вместе.

«Подарки необязательны. Но буду рада! Если не знаете, что подарить, то можно дарить деньги. Потрачу я их на отдых и буду вспоминать вас добрым словом!» — писала Полина.

19 ноября она приехала вместе с труппой театра «НЕЖЕНь» в зону боевых действий в Старобешевский район, в село Кумачово. Её пригласили поддержать российских солдат в День ракетных войск и артиллерии.

Для выступления в одном из Домов культуры Полина символично выбрала перфоманс из мюзикла «Последнее испытание», который рассказывает о борьбе зла с добром, об испытаниях человека и о предательстве.

В момент обстрела хореограф сидела на сцене и играла на гитаре. Последние секунды её жизни попали на видеозапись. Спасти Полину не удалось.

«Враг видит всё».

Военнослужащий Платон Мамонов стал очевидцем того, как украинские боевики накрыли труппу артистов «Хаймерсами». Он рассказал в своём Telegram-канале, как одним выстрелом ВСУ разбили машины волонтёров, а другим — разгромили гримёрку с артистами и сцену.

«Они не остановились и после этого, ударив по тем, кто бросился вытаскивать людей из-под завалов и оказывать первую помощь», — написал боец.

Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на корреспондента Артёма Шейнина, при обстреле погибли 7 человек, включая нескольких мирных жителей. ВСУ выпустили 5 ракет из РСЗО, которые попали в школу и Дом культуры.

Певица Юлия Чичерина, которая сама регулярно приезжает с концертами в зону боевых действий в Донбассе и поддерживает солдат, поделилась своим мнением о случившемся в своём Telegram-канале. По её словам, мероприятия в зоне СВО не должны были заранее анонсироваться.

«Они должны проводиться оперативно, мобильно, быстро, по возможности малыми группами и ни в коем случае в местах, для этого предназначенных, таких как: ДК, театры и прочее, нельзя толпиться на открытых пространствах, парковаться в кучу, трепать всем по телефонам, где вы и зачем. Враг видит всё, пользуясь западной разведкой, своими стукачами и нашей безответственностью», — написала Юлия Чичерина.

«Видимо, миссия выполнена».

Уход Полины стал большой трагедией для коллег из Москвы, Петербурга, Калуги и других городов. Сейчас друзья и близкие объявили сбор в помощь её семье. Деньги будут переданы матери балетмейстера, а также потрачены на подготовку к похоронам.

«Это первый педагог, который раскрыл меня как танцовщицу, который научил меня быть солисткой, который научил меня преподавать в 17 лет! Ещё во время учёбы в балетной школе! Который научил меня быть хореографом и даже дал пенделя в институт культуры! Как же я счастлива, что успела сказать спасибо. Слов нет. Очень много народу в шоке и в скорби. Полина Ивановна собрала невероятное количество народу за жизнь и научила танцевать, преподавать и спровадила учиться дальше. Видимо, миссия выполнена», — вспоминает о погибшей московский хореограф Екатерина Лазарева.

«Так получилось, что Полина была человеком, с которым я много лет был знаком исключительно заочно — через танцы, которые она ставила, и рассказы друзей, на которых она сильно повлияла. Тот случай, когда ты человека даже не разу не видел, но слышал. И рассказать можешь о ней столько, будто давно знакомы. Развиртуализировались мы буквально после ковида, а общаться начали и того позже, недавно я был на её дне рождения, а она собиралась приехать на мой, но погибла при обстреле. Я много чего хочу сказать и именно поэтому промолчу», — поделился учитель истории из Москвы, знакомый погибшей Алексей Гергель.

«Она настоящий герой. Я видел. Из четырнадцати гражданских волонтёров, попавших под обстрел, ни один не заистерил, не сбежал, не подставил своих под дополнительные осколки. При том, что два попадания были прямыми. Да, у нас потеря. Да, мы скорбим. Да, мы продолжим работу в том формате, который каждый из нас считает для себя возможным. За Полину!» — написал Николай Думчев.

Оксана Кульгускина вспоминает: «Влияние Полины Ивановны на мою жизнь было огромным, на многое я до сих пор смотрю ее глазами, она задавала планку. Она, как ледник, увлекала за собой людей, перепахивала их. Она была лидером, наставником, каких мало. И она жила, конечно, своей профессией и театром. Бесконечно жаль незавершенные проекты и невоплощенные идем, осиротевшую теперь “Нежень”, все, что уже никогда не будет реализовано, это огромная потеря. Со вчерашнего вечера не могу осознать. Все, кто хоть краешком соприкоснулся с творчеством Полины, 19.11.23 осиротели».

В пресс-службе петербургского театра «Портал» сообщили, что 9 декабря состоится концерт в Петербурге, посвященный памяти Полины Меньших.

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